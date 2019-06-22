Хуммельс отказался от трансфера в Манчестер Юнайтед ради возвращения в Боруссию Д

Центральный защитник Матс Хуммельс этим летом мог перейти из мюнхенской Баварии в Манчестер Юнайтед.

Несмотря на более выгодные финансовые условия, 30-летний игрок решил вернуться в дортмундскую Боруссию, за которую выступал с 2009 по 2016 год, сообщает Bild.

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По информации издания, за трансфер Хуммельса Боруссия заплатит 20 млн евро. Соглашение между клубами предусматривает также выплату бонусов.

В сезоне-2018/19 Матс помог Баварии стать чемпионом немецкой Бундеслиги, а также выиграть Кубок и Суперкубок страны. Защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 21 матче чемпионата Германии.

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Манчестер Юнайтед завершил прошлую кампанию на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В сезоне-2019/20 "красные дьяволы" выступят в Лиге Европы.