В своих соцсетях 36-летний защитник официально сообщил, что завершает профессиональную футбольную карьеру после конца сезона 2024/25.

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Матс Хуммельс сейчас выступает за итальянскую Рому вместе с украинцем Артемом Довбыком. За свою карьеру немецкий защитник также поиграл за Баварию и Боруссию. Он шесть раз завоевывал титул чемпиона Германии – четыре с мюнхенцами и дважды с дортмундцами. Выигрывал четыре раза Кубок Германии. Хуммельс выступал также за сборную Германию, с которой в 2014 году добыл титул чемпиона мира.

В текущем сезоне защитник отыграл за Рому в 18 матчах во всех турнирах. В его активе лишь один гол.

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