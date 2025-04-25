В начале апреля Хуммельс объявил о завершении игровой карьеры в конце сезона. Однако, согласно Bild, защитник намерен вернуться в свой бывший клуб Боруссию Дортмунд.

Хуммельс официально объявил о завершении карьеры

Сообщается, что Матс подпишет краткосрочный контракт со "шмелями", чтобы сыграть на клубном чемпионате мира (он состоится с 15 июня по 13 июля). Согласно источнику, после этого BVB предоставит Хуммельсу должность в клубной структуре. Однако его функции на новом поприще еще только предстоит определить.

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