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Хуммельс может вернуться в Боруссию Д – стороны начали переговоры

14 июня 23:55 4 Читати українською
Хуммельс может вернуться в Боруссию Д – стороны начали переговоры
Матс Хуммельс / Bild

Защитник мюнхенской Баварии Матс Хуммельс получил интересный вариант развития карьеры.

Дортмундская Боруссия работает над возвращением своего бывшего защитника Матса Хуммельса, сообщает Bild.

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Переговоры с Баварией уже идут, о чем знает и главный тренер "рекордмайстера" Нико Ковач. Трансфер оценивается в 15-20 млн евро.

Сам защитник серьезно задумался над отъездом из Мюнхена после трансфера защитника Атлетико Лукаса Эрнандеса.

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