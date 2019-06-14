Хуммельс может вернуться в Боруссию Д – стороны начали переговоры

Сборная Украины — 14 июнь 420
-
"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати
-
Вест Хэм объявил о переходе Форналса – он может сыграть на позиции ЯрмоленкоАнглия — 14 июнь 105
-
"Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболуИнтервью — 14 июнь 451
-
Суддівське свавілля та ефектний трюк відомого в Іспанії ветерана наближають Зозулю в "потужний європейський клуб"Испания — 14 июнь 778
-
Вирт официально вернулся в ВересВторая лига — 14 июнь 221