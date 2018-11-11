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Хуммельс провалил матч против Боруссии Д из-за болезни – до игры он не признался в проблеме

11:09 30 Читати українською
Хуммельс провалил матч против Боруссии Д из-за болезни – до игры он не признался в проблеме
Матч Хуммельс (справа) / ФК Бавария

Защитник Баварии Матс Хуммельс после Классикера признался, что играл с простудой в матче 11 тура Бундеслиги против Боруссии Д (2:3).

"Я заболел в день матча. Моей голове нужно было гораздо больше времени в игровых ситуацияи, чем обычно. Понял, что что-то не так, ведь я терял мяч в качестве последнего игрока перед воротами.

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Я зол на себя, что я не сказал в перерыве о проблемах. Когда все тусклое и расплывчатое в голове, трудно играть на высоком уровне", – сказал Хуммельс Sky после матча.

Перед игрой Матс решил скрыть простуду, из-за чего провалил встречу. Ковач рассказал, что до стартового свистка защитник заверил о полной готовности выйти на поле. В итоге Хуммельс плохо отыграл Классикер и был заменен в середине второго тайма. Бавария проиграла в том числе и из-за него, поэтому в Германии его изрядно критикуют.

Бавария после 11 туров имеет 20 очков и отстает от Дортмунда уже на 7 пунктов.

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Германия11 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Бавария: Суббота 10 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 2
Бавария
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Матс Хуммельс Матс Хуммельс Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Боруссия Дортмунд - Бавария
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