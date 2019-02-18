Худжамов: Всю жизнь был вторым, играл за всех подряд

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов рассказал, почему играет под 12-м номером, который считается номером запасного вратаря.

"Да я запасным же всю жизнь был. Смешная ситуация. У меня старший сын играет сейчас в чемпионате Дарницкого района Киева. Команда Восток – за них я играл. Дружба – тоже играл. Еще какой-то Станкозавод – и за них тоже.

Милевский солгал о свадьбе и угрожал повешением, чтобы вернуться Динамо Брест

Я с детства по арендам. Я тренировался в Динамо, а играл за всех подряд", – цитирует капитана Мариуполя официальный сайт клуба.

Когда контракт Худжамова принадлежал Динамо, он выступал за Закарпатье, а когда перешел в донецкий Шахтер, то на правах аренды защищал цвета донецкого Металлурга, Металлиста, Зари и Мариуполя.

Динамо – Олимпиакос: только в 3-х случаях киевляне шли дальше после 2:2 в первом матче – еврокубковая история "бело-синих"