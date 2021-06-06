"Была ситуация, когда нас остановили беркутовцы, которые вернулись после Майдана. Я сказал "Слава Украине!", а они машину мне разобрали, полностью. Нахр*н все вытащили. Чудо, что детали не начали отрывать. Я опоздал на тренировку.

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Вторая – когда впервые увидел людей с оружием и в балаклавах. Когда истребитель пролетел над домом, метрах в 100.

И третий раз – когда в центре Мариуполя взорвали автомобиль и начали стрелять из "калашей". Мы тогда на тренировке были, объездными путями потом поехали в Донецк", – вспомнил Худжамов в интервью Sportarena.

Напомним, Рустам присоединился к Шахтеру в 2008 году, после чего долгое время играл в аренде, пока не остановился окончательно в Мариуполе в 2016 году, где через 4 года завершил карьеру.

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