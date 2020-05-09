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Худжамов спрогнозировал будущее Кариуса

9 мая 23:24 25 Читати українською
Худжамов спрогнозировал будущее Кариуса
Лорис Кариус / Getty Images

Экс-вратарь сборной Украины Рустам Худжамов считает, что ошибки в финале Лиги чемпионов поставить крест на карьере голкипера Ливерпуля.

"Очень хочу, чтобы он выгреб из сложившейся ситуации, чтобы выстоял. Но это будет ой как не просто. Тот финал Лиги чемпионов в Киеве его сломал, мне кажется.

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Он может выдать десять классных сезонов и все перекрыть. Но в будущем с фамилией Кариус будет ассоциироваться только та его ошибка", – сказал Худжамов в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, на днях Лорис Кариус официально расторг контракт с Бешикташем и вернулся в Ливерпуль, однако английский клуб не планирует использовать его даже во время тренировок. Очевидно, Ливерпуль сейчас предоставит ему отдых, а летом попытается продать Кариуса, две грубые ошибки которого помешали команде Юргена Клоппа обыграть Реал в финале ЛЧ 2017/18 на киевском НСК Олимпийский. Заметим, контракт Кариуса с Ливерпулем действует еще 2 года. Transfermarkt оценивает вратаря в 3,2 млн евро.

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Теги
Рустам Худжамов Рустам Худжамов Лига чемпионов Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль Англия
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