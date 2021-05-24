"Анатолий явно не рассчитал траекторию полета мяча в моменте с пенальти. Возможно, там был такой момент, что не стоило выходить из ворот, ведь два защитника его страховали. Не рассчитал, но пошел уже до конца доигрывать момент и в итоге заработал пенальти. Но ничего, плохой опыт – тоже опыт.

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Сейчас у нас в сборной пораженческие настроения после того, как не выиграли у Финляндии, Казахстана и Бахрейна. Но очевидно, что ребята под нагрузками, и тренеры стараются привести их к общему знаменателю.

Думаю, что на результаты товарищеских игр сейчас смотреть не надо. Конечно, неприятно проигрывать или играть вничью. Но просто так набрасываться на сборную тоже не стоит. Только если есть факты. Сейчас надо команде готовиться к турниру, а нам всем подождать официальных матчей", – цитирует Худжамова Meta-ratings.

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