"Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас. Они гордятся ракетами в своей стране, бляха-муха. Я ждал этого, потому что они полные дикари.

Худжамов: Мы – потомки казаков, навалять россиянам – это было самое любимое дело за всю историю Украины

Если посмотреть, как в 200-300 километрах от Москвы живут люди, это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака живет лучше, чем люди там", – сказал Худжамов в эфире Денисов Time .

Заметим, российских женщин тоже можно считать соучастниками преступлений в Украине. Они часто хвалят своих "мужчин" за мародерства, убийства или изнасилования. Наиболее красноречивый случай: когда жена военного призывала насиловать украинок , но ничего ей об этом не говорить.