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Худжамов: Россия – агрессор, я жил в Донецке, когда все начиналось

31 января 23:28 402 Читати українською
Худжамов: Россия – агрессор, я жил в Донецке, когда все начиналось
Рустам Худжамов / Фото ФК Мариуполь

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов рассказал свое видение конфликта на Донбассе.

"Агрессор ли Россия? Однозначно, я жил в Донецке, когда все начиналось. Банальный пример: мы едем в торговый центр, чтобы покататься на качелях, а из здания прокуратуры, которая стояло рядом, значит человек в балаклаве и с "калашом".

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В двух кварталах от меня, на перекрестке, слева, здание СБУ, а справа – "Индустриальный союз Донбасса". Посреди дороги ставят бетонные блоки. Вокруг много людей с "калашами". Кто вы? Что вы? Хр*н вас знает, кто такие. Утром ты идешь – СБУ уже захвачено, "ИСД" разбит – его поджигали и бросали коктейли Молотова. Сотрудники СБУ, например мой сосед, говорили кто это – русские.

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Я свечку не держал, но, по моему мнению, Россия – агрессор. Я не буду его менять, чтобы кому-то понравиться", – сказал Рустам Худжамов в эфире программы "Вацко Light".

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