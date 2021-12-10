"Дмитрий Ризнык? Я раньше давал интервью и называл его очень сильным вратарем. Дима способен построить хорошую европейскую карьеру. То, что он побил рекорд УПЛ в таком молодом возрасте, это заслуживает уважения. Он большой молодец. Ему нужно двигаться только вперед.

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Есть ли над чем задуматься Петракову по поводу основного вратаря сборной Украины? В принципе, да. Дима уже приобрел хороший опыт. Ворскла, по-моему, не ошиблась, когда определенный период назад, сделала на него ставку. Как научиться отбивать пенальти? Здесь еще многое зависит от тренера вратарей.

В Ворскле работает Долганский, имеющий серьезный опыт за плечами. После того как Долганский перестал играть, я о нем слышал, что это очень умный и классный тренер. Поэтому не удивительно, что у Долганского классные и толковые воспитанники", – поделился Худжамов в комментарии meta-ratings.

Добавим, что Ризнык в этом сезоне установил рекорд УПЛ, отбив уже 5-й пенальти подряд. В текущем сезоне вратарь сыграл в 20 поединках, в которых пропустил 23 мяча, а в 7 из них удержал свои ворота на замке.

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