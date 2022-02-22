"Можно сказать, все произошло спонтанно и быстро. Мне позвонили, сделали предложение и буквально за три-четыре дня все решилось.

Худжамов вошел в тренерский штаб Полесья

С Юрием Калитвинцевым я был знаком раньше. Еще во время моих выступлений он приглашал меня на товарищеский матч сборной, когда возглавлял национальную команду. Тогда он создал приятное впечатление. Сейчас оно усилилось. Работать с ним очень комфортно. С Геннадием Литовченко, его помощником, мы тоже очень хорошо знакомы – еще со времен совместной работы в Харькове, когда я был молодым вратарем.

Со всеми тремя голкиперами Полесья я тоже знаком, пересекался с ними по работе. И после карьеры сталкивался, общались. Так что времени на знакомство нам не понадобится. Но теперь нужно смотреть на них под другим ракурсом с точки зрения тренера. Тренерская лицензия у меня есть, но сейчас еще нахожусь на стадии получения лицензии по вратарскому направлению.

Мне интересно тренерство. За время карьеры я работал со многими специалистами, но особенно понравилась работа с хорватом Рогичем в Шахтере. Он помог мне понять много нюансов, вытащил из меня весь потенциал. Его работа легла на душу, и где-то в 32-33 года я решил, что когда буду работать тренером вратарей, я буду использовать его методику", – сказал Худжамов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, что для Рустама это будет первый тренерский опыт в карьере.

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