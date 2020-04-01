toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

Худжамов признался, что коронавирус повлиял на его решение покинуть Мариуполь

18:26 130 Читати українською
Худжамов признался, что коронавирус повлиял на его решение покинуть Мариуполь
Рустам Худжамов / фото с открытых источников

Бывший капитан Мариуполя Рустам Худжамов прокомментировал решение покинуть приазовский клуб.

"В эмоциональном плане – очень трудно, поскольку я отдал Мариуполю 8 лет, очень много с ним пережил. Это непросто, но рано или поздно все заканчивается.

Худжамов официально покинул Мариуполь

Планы на будущее? Пока еще не решил, буду ли я продолжать карьеру, или буду двигаться в другом направлении – еще не знаю. Карантин этот и коронавирус тоже сказались", – цитирует Худжамова Dynamo.kiev.ua.

Напомним, сегодня приазовский клуб неожиданно объявил об уходе Худжамова, контракт которого истекал этим летом. 37-летний вратарь в сезоне 2019/20 провел лишь 6 матчей в УПЛ, но в последний раз появлялся на поле еще в сентябре прошлого года.

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му

blog_ava
"Секс с ним уничтожил мои колени": жена легендарного одноклубника Шевченко сделала пикантное заявление
14:23
773
Теги
коронавирус Рустам Худжамов Рустам Худжамов Мариуполь Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
56
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук