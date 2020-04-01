Худжамов признался, что коронавирус повлиял на его решение покинуть Мариуполь

Бывший капитан Мариуполя Рустам Худжамов прокомментировал решение покинуть приазовский клуб.

"В эмоциональном плане – очень трудно, поскольку я отдал Мариуполю 8 лет, очень много с ним пережил. Это непросто, но рано или поздно все заканчивается.

Худжамов официально покинул Мариуполь

Планы на будущее? Пока еще не решил, буду ли я продолжать карьеру, или буду двигаться в другом направлении – еще не знаю. Карантин этот и коронавирус тоже сказались", – цитирует Худжамова Dynamo.kiev.ua.

Напомним, сегодня приазовский клуб неожиданно объявил об уходе Худжамова, контракт которого истекал этим летом. 37-летний вратарь в сезоне 2019/20 провел лишь 6 матчей в УПЛ, но в последний раз появлялся на поле еще в сентябре прошлого года.

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