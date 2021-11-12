"Дмитрий Ризнык, на мой взгляд, сейчас самый перспективный вратарь в Украине. Считаю, что он действительно заслуживает вызова в сборную и по праву дебютировал в главной команде страны. Чем он перспективен? Видно, что всегда спокоен, стабилен. Нет в его действиях каких-то сумбурных решений. Создает впечатление уравновешенного человека, трудолюбивого, достигающего таких результатов. Он имеет все возможности конкурировать с Пятовым и Бущаном.

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Что касается матча, то нельзя все сваливать только на неудачу в реализации голевых моментов. Все-таки вратари сборной Болгарии тоже проявили себя с лучшей стороны. Конечно, хорошо, что Малиновский вернулся в сборную. Мы увидели ранее прежнего Руслана. Он подтвердил, что является игроком высочайшего уровня. Руслан избавился от проблем со здоровьем, которые у него были на Евро-2020, и мы увидели бывшего Малиновского.

Понятно, что теперь матч с Боснией и Герцеговиной самый важный. На бумаге лидер Украины. Но на поле придется доказывать это своей игрой и голами", – поделился Худжамов в комментарии meta-ratings.

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