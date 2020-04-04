Худжамов отреагировал на слухи об интересе клуба УПЛ

Голкипер Рустам Худжамов поделился своими планами после разрыва контракта с Мариуполем.

"Остается 30-40 процентов, что продолжу карьеру. Надежды есть, но нужно разобраться с коленом – сколько оно еще выдержит, да и есть ли в этом смысл. Возможно, лучше закончить, поставить точку, принять внутренне и искать себя в другом направлении, вне игры.

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Об интересе Колоса – пока это слухи. В тренерском штабе там работает парень, с которым мы играли в детстве, есть Виталий Лисицкий, с которым мы знакомы с детства. Все может быть. Тренер вратарей у них – Слава Кернозенко, я на него равнялся в молодости", – обьяснил Худжамов в комментарии Instagram-каналу Футбольного формата.

Напомним, 37-летний голкипер наиболее известен по выступлениям в ФК Харьков, Шахтере и Мариуполе. Также в его активе есть один матч за сборную Украины.

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