Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение "сине-желтых" от сборной Австрии (0:1) в заключительном матче группы С.

"Конечно, все ждали большего. Не хочется сейчас вставать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.

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Как есть, так есть. Не хочется кидаться какашками в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.

Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться", – сказал Худжамов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сборная Украины уступила национальной команде Австрии в 3 туре группового этапа Евро-2020 (0:1). Сейчас судьба "желто-синих" зависит от выступлений других команд.

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