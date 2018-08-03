Худжамов: Мариуполь победил благодаря характеру и злости

Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов поделился впечатлениями после победы над Юргорденом (2:1) в квалификации Лиги Европы.

"Мы победили благодаря характеру и злости. Потому что как-то совсем унизительно проиграли предыдущий матч Десне. Понятно, что сейчас никому ничего не докажешь, но мы добирались 16 часов из Стокгольма – у нас было время на восстановление. Команда была истощена морально, и игра с Десной не вышла такой, как мы хотели. Поэтому пришлось реабилитироваться здесь.

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Нового соперника еще не разбирали, поэтому сказать ничего не могу. Мы готовились к этому противнику, и у нас даже в мыслях не было что-то выдумывать или предполагать на следующий раунд", – цитирует Худжамова издание Sport Arena.

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги Европы соперником Мариуполя станет французский Бордо.

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