toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРЫ

Худжамов: Мариуполь победил благодаря характеру и злости

10:18 49 Читати українською
Худжамов: Мариуполь победил благодаря характеру и злости
Рустам Худжамов / Фото ФК Мариуполь

Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов поделился впечатлениями после победы над Юргорденом (2:1) в квалификации Лиги Европы.

"Мы победили благодаря характеру и злости. Потому что как-то совсем унизительно проиграли предыдущий матч Десне. Понятно, что сейчас никому ничего не докажешь, но мы добирались 16 часов из Стокгольма – у нас было время на восстановление. Команда была истощена морально, и игра с Десной не вышла такой, как мы хотели. Поэтому пришлось реабилитироваться здесь.

Мариуполь – Юргорден – 2:1– видео голов и обзор матча

Нового соперника еще не разбирали, поэтому сказать ничего не могу. Мы готовились к этому противнику, и у нас даже в мыслях не было что-то выдумывать или предполагать на следующий раунд", – цитирует Худжамова издание Sport Arena.

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги Европы соперником Мариуполя станет французский Бордо.

Мариуполь – Юргорден: подтверждение трендов ЧМ-2018, Худжамов – герой матча и печальные турнирные перспективы

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчиЧерноморец (Одесса)

Мариуполь - Юргорден: Четверг 02 августа 2018

Мариуполь
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Юргорден
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мариуполь - Юргорден Мариуполь Мариуполь Бордо Бордо Лига Европы Рустам Худжамов Рустам Худжамов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Милан официально подписал Игуаина и Кальдару
    Італія — 2 авг424 Милан официально подписал Игуаина и Кальдару
6
час
:
3
мин
Динамо Киев
19:00
Шахтер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук