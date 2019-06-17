Худжамов: Мариуполь никак не избавится звания фарм-клуба Шахтера

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов не согласен с тем, что азовцев называют фарм-клубом Шахтера.

"Мариуполь уже никак не избавится звание фарм-клуба Шахтера. Что бы я не ответил на этот вопрос, меня захейтять.

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Арендованные футболисты не играют против Шахтера. Надо уже определиться, Мариуполь – это фарм-клуб или нет. Потому что, если бы пацаны из Шахтера играли и мы проигрывали, то можно было допустить какую-то мысль. Но, когда они не играют, как можно повлиять на игру?

А как с ребятами из дубля противостоять Шахтеру, если другие клубы в боевом составе с "горняками" не могут ничего сделать? Могу только сказать, что все ребята из Шахтера желают играть и доказать именно в этой игре", – поделился Худжамов в комментарии profootball.ua.

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