Худжамов: Когда-то был обижен на Динамо

Воспитанник Динамо Рустам Худжамов, выступавший за Шахтер, вспомнил свой переход в донецкий клуб.

"Никакой обиды сейчас нет, но когда-то была. Да и то, не на сам клуб я обижался, а на болельщиков, которые меня просто уничтожили в интернете. Никто особо не разбирался в причине перехода, а просто потому что в Шахтер.

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Также есть непонимание по поводу одного человека, имени которого я не назову, но мне было вообще непонятна его позиция относительно моей карьеры", – цитирует Худжамова profootball.ua.

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