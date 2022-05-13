"Федецкий готов идти со мной, а вместе с ним и луцкие футболисты – Михалик, Герасимюк. Мы уже и выбрали, кого поставить за судьями смотреть – Рому Зозулю.

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Но я не могу просто так пойти в президенты УАФ. Надо, чтобы кто-нибудь пришел и за меня проголосовал. Я об этом уже писал – ребята, я приду и теперь живем по-новому. Все ваши мутки-потоки закрываем, а всех, кто этого не желает – выгоняем. Кто ворует, того подводим под статью. И кто на это пойдет? Вот об этом я и говорю. Но можно подумать и сформировать команду, если меня выдвинут.

Кабинетная работа меня никогда не интересовала, я привык быть на поле. Но если выдвинут и скажут – чувак, давай, меняй... Если провластные структуры прикроют от нападок, а ведь они точно будут. Поэтому, в принципе, почему нет?" – заявил Худжамов в комментарии Брутальному футболу.

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