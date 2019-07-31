Худжамов: Если защитник вытыкает на угловой, а это чудо со свистком ставит от ворот – о чем говорить? Какой VAR?

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов раскритиковал работу арбитров в матче 1-го тура УПЛ 2019/20 против Колоса.

Напомним, дебютант Колос обыграл Мариуполь в матче 1-го тура Премьер-лиги 2019/20. Подопечные Руслана Костышина пропустили первыми, однако в ответ забили дважды и взяли 3 очка.

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"Можем ввести VAR, можем снимать с космического корабля, можем что угодно. Если человек хочет зашарашить, он это сделает. Есть такие моменты, как у нашего защитника в первом тайме при стандартах врезаются 4 раза – судья молчит.

Если последняя секунда, защитник вытыкает на угловой, а это чудо со свистком ставит от ворот – о чем мы можем говорить? Какой VAR?", – рассказал Худжамов в эфире телеканала "Футбол 1".

К слову, именно в этом матче в офлайн-режиме использовалась система VAR – впервые в истории УПЛ. Главным арбитром поединка был Александр Дердо.

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