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Худжамов: Если защитник вытыкает на угловой, а это чудо со свистком ставит от ворот – о чем говорить? Какой VAR?

10:31 96 Читати українською
Худжамов: Если защитник вытыкает на угловой, а это чудо со свистком ставит от ворот – о чем говорить? Какой VAR?
Рустам Худжамов / фото из соцсетей

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов раскритиковал работу арбитров в матче 1-го тура УПЛ 2019/20 против Колоса.

41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомин 15’
15’ Руслан Фомин
41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко

Напомним, дебютант Колос обыграл Мариуполь в матче 1-го тура Премьер-лиги 2019/20. Подопечные Руслана Костышина пропустили первыми, однако в ответ забили дважды и взяли 3 очка.

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"Можем ввести VAR, можем снимать с космического корабля, можем что угодно. Если человек хочет зашарашить, он это сделает. Есть такие моменты, как у нашего защитника в первом тайме при стандартах врезаются 4 раза – судья молчит.

Если последняя секунда, защитник вытыкает на угловой, а это чудо со свистком ставит от ворот – о чем мы можем говорить? Какой VAR?", – рассказал Худжамов в эфире телеканала "Футбол 1".

К слову, именно в этом матче в офлайн-режиме использовалась система VAR – впервые в истории УПЛ. Главным арбитром поединка был Александр Дердо.

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Видеоассистент арбитра (VAR) Колос - Мариуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов Мариуполь Мариуполь Александр Дердо Арбитры
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