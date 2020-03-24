Худжамов: До конца года доживут не все клубы

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился мыслями по поводу ситуации, сложившейся в украинском футболе в связи с коронавирусом.

"На примере Италии видим, что небрежное отношение к коронавирусу привело к ужасным последствиям. Не хотелось бы такого в Украине. Вынужденная пауза образовалась не по нашей вине. Этот фактор пришел извне. Не хотелось бы, чтобы болельщики рисковали на трибунах.

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Я думаю, что до конца года в Украине доживут не все клубы. Не у всех же было хорошее финансовое положение и до этого. Денег будет меньше, а проблем больше. Зарплаты же футболистам и сотрудника клуба никто не отменял. Нам в Мариуполе пока стабильно выплачивают зарплату. 26-го числа нас должны были собрать, но сдвинули эту дату на неопределенный срок. По-хорошему, нужно доиграть чемпионат и все решить по спортивному принципу, но есть форс-мажор. Рисковать здоровьем людей не нужно", – сказал Худжамов в интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, руководство УПЛ надеется возобновить чемпионат 15 мая, чтобы успеть доиграть турнир до рекомендуемой УЕФА даты – 30 июня. При этом руководство лиги не исключает, что чемпионат придется остановить окончательно.

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