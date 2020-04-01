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Худжамов: Чтобы не рисковать людьми, правильнее будет оставить 23 тура

1 апреля 23:39 14 Читати українською
Худжамов: Чтобы не рисковать людьми, правильнее будет оставить 23 тура
Рустам Худжамов / фото с открытых источников

Бывший капитан Мариуполя Рустам Худжамов не уверен, что сезон, приостановленный из-за коронавируса, удастся восстановить.

"Этого никто не знает. Мы можем с вами делать какие-то оптимистические прогнозы, но мы не знаем, что случится завтра. Вы же видите, что больные все прибывают и прибывают. Проблем все больше и больше, в том числе, в спорте и футболе. Ситуация сложная...

Худжамов официально покинул Мариуполь

Если нет возможности доиграть чемпионат, чтобы не рисковать людьми, мне кажется, правильнее будет оставить 23 тура, как сыграли команды, оставить как есть. Попробовать на этом фоне не устраивать никаких судебных разбирательств или коллизий, а принять, что это – форс-мажор.

Такое случается раз в 50 лет, а возможно и больше. Оставить как есть и всем клубам работать вместе для того, чтобы наш футбол развивался. Все эти распри ни к чему хорошему не приводят. Только к "торможению" и еще большей потери интереса", – цитирует Худжамова Dynamo.kiev.ua.

Худжамов признался, что коронавирус повлиял на его решение покинуть Мариуполь

Напомним, Худжамов является воспитанником киевского Динамо. Сыграл за Мариуполя 126 матчей в течение 8-ми сезонов. Также выступал за Металлист, Закарпатье, Шахтер, Харьков и Зарю.

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Теги
коронавирус Рустам Худжамов Рустам Худжамов УПЛ
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