toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ИГРОК ГОДА ФИФА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО

Худжамов – о работе с Луческу: Он меня и "засунул", если не сказать "убил"

17:35 48 Читати українською
Худжамов – о работе с Луческу: Он меня и "засунул", если не сказать "убил"
Рустам Худжамов / фото из соцсетей

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов вспомнил свой переход в Шахтер, когда "горняков" возглавлял Мирча Луческу.

"У меня был выбор, и на тот момент я отдал предпочтение именно такому продолжению карьеры. Мне было интересно попробовать себя в Шахтере. Считаю так: если ты не будешь делать это там, где тебе дискомфортно, где нужно конкурировать с сильными коллегами по амплуа и где ставятся высокие задачи, то никогда не определишь свой потенциал. Лично меня волновал бы вопрос: познал ли я предел своих возможностей.

Луческу прокомментировал информацию о переговорах с Шахтером и Динамо

А что касается того, что Луческу... Да, я перешел тогда в Шахтер. Но потом он же меня и "засунул". Если не назвать это другим словом – "убил". Даже два года почти не играя, я имел потрясающие предложения – в частности, от Металлиста. Оно было просто прекрасным!

Уже потом, когда начал играть в Мариуполе, на меня тоже были покупатели. Но тогда Ильичевец меня не отпустил. На разных этапах карьеры имел шансы изменить свою судьбу, но, к сожалению, что-то мне сделать это не давало. Давно сделал вывод, что иногда в жизни происходят такие события, что говорят: парень, это твоя судьба и ты должен с ней если не смириться, то хотя бы принять", – цитирует Худжамова UA-Футбол.

Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихії

blog_ava
Сегодня УЕФА назовет хозяев финалов еврокубков – на один из них претендует Украина
08:00
664
Теги
Мариуполь Мариуполь Мирча Луческу Мирча Луческу Рустам Худжамов Рустам Худжамов Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
5
мин
Барселона
22:00
Вильярреал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук