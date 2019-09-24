Худжамов – о работе с Луческу: Он меня и "засунул", если не сказать "убил"

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов вспомнил свой переход в Шахтер, когда "горняков" возглавлял Мирча Луческу.

"У меня был выбор, и на тот момент я отдал предпочтение именно такому продолжению карьеры. Мне было интересно попробовать себя в Шахтере. Считаю так: если ты не будешь делать это там, где тебе дискомфортно, где нужно конкурировать с сильными коллегами по амплуа и где ставятся высокие задачи, то никогда не определишь свой потенциал. Лично меня волновал бы вопрос: познал ли я предел своих возможностей.

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А что касается того, что Луческу... Да, я перешел тогда в Шахтер. Но потом он же меня и "засунул". Если не назвать это другим словом – "убил". Даже два года почти не играя, я имел потрясающие предложения – в частности, от Металлиста. Оно было просто прекрасным!

Уже потом, когда начал играть в Мариуполе, на меня тоже были покупатели. Но тогда Ильичевец меня не отпустил. На разных этапах карьеры имел шансы изменить свою судьбу, но, к сожалению, что-то мне сделать это не давало. Давно сделал вывод, что иногда в жизни происходят такие события, что говорят: парень, это твоя судьба и ты должен с ней если не смириться, то хотя бы принять", – цитирует Худжамова UA-Футбол.

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