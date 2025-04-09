Полузащитник Лиона Неманья Матич повздорил с вратарём Манчестер Юнайтед Андре Онана перед очной встречей двух команд в Лиге Европы.

Матч, который с 2017 по 2022 год провёл на Олд Траффорд, назвал Онана "худшим вратарём в истории Манчестер Юнайтед". Онана не стал держать язык за зубами.

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"Я никогда не проявлю неуважение к другому клубу. Мы знаем, что завтра нас ждет сложный матч с сильным соперником. Мы нацелены на то, чтобы сыграть матч, которым будут гордиться наши болельщики. По крайней мере, я выиграл трофеи в крупнейшем клубе мира. Не каждый может этим похвастаться", – цитирует Онана VI.

Напомним, что Матич не выигрывал трофеев в составе "красных дьяволов", тогда как Онана в прошлом сезоне выиграл Кубок Англии.

Матч Лион – Манчестер Юнайтед состоится в четверг, 10 апреля.

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