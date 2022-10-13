"К сожалению, самый плохой сценарий подтвердился. Меня ждет операция и долгий и непростой путь восстановления.

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Но. Денис Бойко еще никогда в жизни не был так сильно мотивирован, чтобы играть в футбол. Футбол – это моя жизнь. Обещаю всем, кто меня поддерживает или не поддерживает, кому я нравлюсь или не нравлюсь, кто верит в меня или нет, что я вернусь, и вернусь еще сильнее", – написал Бойко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Денис получил травму в матче 6-го тура УПЛ против Руха (3:0). Углубленное медобследование в одной из клиник Барселоны обнаружило у 34-летнего кипера повреждение передней крестообразной связки. Игроку назначили операцию. По предварительным прогнозам, восстановление продлится около 6 месяцев.

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