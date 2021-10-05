"Худший момент был в Киеве – мы не были готовы, и они нас просто раздавили (Испания разбила итальянцев в финале Евро-2012 со счетом 4:0 – прим. Футбол 24). Лучший это полуфинал Евро-2020. Это было развлечение, настоящее удовольствие от игры.

Италия объявила заявку на финальную часть Лиги наций

Я всегда восхищался игроками испанцев, такими как Серхио Рамос. Он лидер, фантастический игрок. Это команда, против которой нужно сохранять хладнокровие, мы их очень уважаем. Нам нужно как можно лучше управлять всеми аспектами игры", – приводит слова Кьеллини Marca.

Добавим, что завтра (6 октября) Италия и Испания определят первого финалиста Лиги наций, начало матча в 21:45. Во втором полуфинале сойдутся Бельгия и Франция (7 октября).

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