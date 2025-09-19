Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Витором Перейрой. Сообщается, что наставник поставил подпись под трехлетним соглашением.

Перейра возглавляет команду с декабря 2024 года. В прошлом сезоне команда под его руководством поднялась с 19-го на 16-е место в турнирной таблице АПЛ, Перейра был номинирован на приз лучшему тренеру сезона.

В 4 первых турах текущего розыгрыша чемпионата Англии "волки" потерпели 4 поражения – от Манчестер Сити (0:4), Борнмута (0:1), Эвертона (2:3) и Ньюкасла (0:1). Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

