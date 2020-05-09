"Худшее судейство, которое я видел": бывший тренер Челси считает, что УЕФА помог Барселоне в скандальном полуфинале ЛЧ

Экс-наставник Челси Гус Хиддинк вспомнил неоднозначный матч полуфинала Лиги чемпионов 2008/09 против Барселоны, в котором арбитр Овребо сделал немало ошибок в пользу каталонцев.

"Работа рефери удивила меня, потому что в прошлом у него были отличные выступления. Думаю, это худшее судейство, которое я когда-либо видел. Это был единственный матч, который я хотел переиграть.

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За год до этого Челси и Манчестер Юнайтед играли в финале Лиги чемпионов. УЕФА не хотел повторения английского финала и "поручил" Овребо помочь Барселоне пробиться туда", – заверил Хиддинк в интервью Ziggo Sport.

Напомним, Барселона прошла Челси только благодаря голу на выезде, а позже одолела Манчестер Юнайтед и стала победителем Лиги чемпионов 2008/09.

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