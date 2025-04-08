Во вторник, 8 апреля, Монпелье объявил имя нового наставника. Им стал Зумана Камара, который заменил на этой должности Жана-Луи Гассе. Как информирует L'Equipe, именно Гассе выбрал Камара как своего преемника.

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Сообщается, что эти двое специалистов находятся в тесной связи уже несколько недель. Они обсуждали также условия долгосрочного контракта – в зависимости от того, в каком дивизионе Монпелье продолжит свои выступления.

Спастись от вылета из Лиги 1 Монпелье будет непросто. Команда занимает последнее место, отставая от 16-й строчки, которая даёт право на плей-офф, на 11 очков.