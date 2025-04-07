Саутгемптон решил прекратить сотрудничество с Ивано Юричем, который не сумел удержать команду в АПЛ.

Пресс-служба "святых" проинформировала, что руководство клуба уволило хорватского специалиста с поста главного тренера после поражения от Тоттенхэма (1:3).

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Иван Юрич возглавил Саутгемптон в конце декабря, когда команда уже находилась в зоне вылета. Специалисту не удалось поднять клуб с последнего места в турнирной таблице АПЛ.

В общем "святые" под руководством хорвата сыграли в 15 матчах, зафиксировав за этот период лишь одну победу и одну ничью. К слову, Саутгемптон – первая команда в истории АПЛ, которая вылетела после 31-го тура.

Напомним, что Иван Юрич также тренировал в текущем сезоне Рому Артема Довбика. В Риме специалист продержался лишь 2 месяца.

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