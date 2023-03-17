Худшая команда АПЛ 2023 года официально уволила тренера перед дерби с Арсеналом
Кристал Пэлас под давлением ужасающих результатов отважился на смену главного тренера.
Лондонский клуб официально подтвердил увольнение Патрика Виейра и трех его помощников.
Миколенко получил тревожный сигнал – тренер Эвертона хвалит конкурента
Именитый француз возглавил Кристал Пелас летом 2021-го. Прошлый сезон "орлы" благополучно завершили в середине таблицы и неплохо начали нынешний. Все сломалось после чемпионата мира. Команда Виейра не могла выиграть после 31 декабря, вылетела из Кубка Англии, а в 11 турах АПЛ набрала жалкие 5 очков (худший показатель всего чемпионата с начала года). До зоны вылета осталось 3 пункта, что заставило руководство Пэлас прощаться с Виейра.
Ближайший матч "орлы" проведут 19 марта – гостевое дерби против Арсенала. Затем последует двухнедельная пауза на матчи сборных.
Зинченко "оскорбили" Холандом, Мудрика обвинили в лайкбейте, а друг Путина дальше на посту