"Создается впечатление, что в Заре не работают над исправлением ошибок. Чем тогда можно объяснить, что луганчане, условно говоря, наступают на те же грабли, осуществляя непростительные промахи?

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Чувствовалось, что норвежцы собрали больше информации о сильных и слабых сторонах соперника и по максимуму воспользовались проблемами Зари в центре обороны и на вратарской позиции. Также, на мой взгляд, тренерский штаб гостей не угадал со стартовым составом, прежде всего, это касается линии обороны.

Победу норвежцев нужно признать заслуженной. Что касается Зари, то это была ее худшая игра за последнее время", – резюмировал Бабич в комментарии meta-ratings.

К слову, луганчане имеют проблемы и на внутренней арене – после 7 туров УПЛ они расположилась лишь на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе три победы, две ничьи и два поражения.

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