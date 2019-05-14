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Хуанфран покинет Атлетико после 8 лет в клубе

14 мая 14:46 116 Читати українською
Хуанфран покинет Атлетико после 8 лет в клубе
Хуанфран / соцсети

Защитник Атлетико Хуанфран продолжит карьеру в другом клубе.

Хуанфран отказался продлевать контракт с Атлетико и заявил, что покинет клуб после завершения текущего сезона, сообщает Marca.

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Латеральной перешел к "матрасникам" в 2011 году и успел дважды выиграть с командой Лигу Европы, однажды стать чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее о своем отъезде из Мадрида сообщил уругвайский ветеран Диего Годин.

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