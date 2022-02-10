Он точно никогда не забудет этот матч. К сожалению, стереть его из памяти не смогут и болельщики Ливерпуля. Эпический выход на замену Стивена Джеррарда в поединке с Манчестер Юнайтед навсегда останется в истории. Что это было? Чрезмерное желание, омрачившее сознание или эмоции, взявшие верх над профессионализмом? Давайте разбираться.

В январе 2015-го Ливерпуль обнародовал новость, в которую было трудно поверить, но она воспринималась как что-то неотвратимое. Текущий сезон 2014/2015 станет последним в карьере Стивена Джеррарда на "Энфилде". Это означало, что каждый следующий матч Легенды будет особенным.

Капитану и без того хватало отрицательных эмоций. Он практически не участвовал в матчах Лиги чемпионов против Реала, Ливерпуль проиграл Челси в полуфинале Кубка лиги и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы от Бешикташа. Однако 22 марта 2015-го произошло совершенно уникальное событие, которое по своему драматизму превзошло все остальные.

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Матч 30-го тура против Манчестер Юнайтед Стивен Джеррард начал на скамье запасных. Капитан наблюдал за полным доминированием соперника в центре поля, хотя на табло это отражалось не в полной мере. В первом тайме болельщики на "Энфилде" увидели всего один гол – в составе гостей отличился Хуан Мата.

В перерыве Брендан Роджерс провел одну замену – Адама Лаллану поменял Стивен Джеррард. Команде не хватало страсти, Ливерпуль выглядел вяло, как и в предыдущих матчах. Капитан должен был поправить это.

Камера выхватывает лицо Джеррарда, он готов погрузиться в борьбу. По пути в центральный круг Стивена встречает Джордан Хендерсон. Однако, кажется, капитан никак не реагирует на слова партнера. Никакой фразы, банального кивка или даже взгляда. Он в своих мыслях, в своем мире. Это его последний матч против Манчестер Юнайтед, следует отдать всего себя.

5 years ago today Steven Gerrard got sent off after 38 seconds for a tackle on Ander Herrera #LFC pic.twitter.com/ejJuRrFCIF — Kloppite (@Liverpoolx6) March 22, 2020

Часы отсчитывают несколько секунд, Джеррард стелется в грубом подкате. Кажется, Мата даже не собирался вступать в борьбу. Впрочем, капитан Ливерпуля на всякий случай выставил ногу – к счастью, для испанца все обошлось.

Прошло всего 30 секунд, а Стивен демонстрирует больше энтузиазма и желания, чем его партнеры за предыдущие 45 минут. Джеррард поднимается на ноги и ищет свою следующую жертву (английские журналисты ярко описали этот эпизод – "гоняется за мячом, как ребенок на игровой площадке").

Джеррард и Эррера / фото Ливерпуль

Следующая атака – на Андера Эрреру. Сначала никто не понимает, что произошло. Затем игрок МЮ корчится от боли, Джеррард поднимает руку вверх. К эпицентру события приближается рефери Мартин Аткинсон и без колебаний достает из кармана красную карточку. Джеррард пытается возмущаться, но все понимает. Все остальные поймут через мгновение, когда просмотрят повтор.

В меньшинстве Ливерпуль пропустил снова – на 59-й минуте Хуан Мата оформил дубль. Через 10 минут хозяева смогли частично оправиться и забить усилиями Даниэля Старриджа. И все же Юнайтед были ближе к третьему мячу, чем подопечные Роджерса к спасению. На четвертой компенсированной минуте Симон Миньоле парировал пенальти Уэйна Руни.

Джеррард и Аткинсон / фото Ливерпуль

Мне нужно это принять, – сказал Стивен после игры. – Решение было правильным. Я подвел своих партнеров и болельщиков. Я принимаю на себя полную ответственность. Я не знаю, что это привело. Вероятно, это лишь реакция на исходный подкат. Я не должен говорить больше об этом. Я просто пришел сюда, чтобы принести извинения всем, кто в раздевалке и болельщикам.

Второй раз о том случае Джеррард заговорил в 2018-м, когда тренировал Рейнджерс. В матче Лиги Европы против Уфы сразу два его подопечных, Альфредо Морелос и Джон Фланаган, получили нелепые удаления, и наставник решил избежать публичной критики:

Мне сложно объяснить свое удаление в игре с Ман Юнайтед. Наверное, все началось еще в четверг. С тех пор, как я узнал, что не выйду в стартовом составе. Я был игроком, действовавшим на эмоциях, но иногда я ошибался с балансом. Я – человек, мои игроки – люди, и они иногда ошибаются. Я могу это принять.

Тот поступок капитана расценивали по-разному. Один статистический портал иронически опубликовал тепловую карту Джеррарда в игре с Манчестер Юнайтед.

Инфографика Squawka.com

Другие вспоминали слова Стивена о "науке с детства ненавидеть Манчестер Юнайтед". Еще кто-то видел в грубой игре против Маты и Эрреры злобу из-за последних неудач, бессилия и желания завести партнеров. Звучали версии о заряженности капитана якобы из-за оскорбительных песен фанатов МЮ о его роковом падении в игре с Челси.

Достаточно рационально проанализировал поведение экс-партнера Джейми Каррагер:

Он никогда не оставался в запасе и рассчитывал выходить с первых минут всегда, если не был травмирован. Такое происходило с ним в первый раз, а игра Ливерпуля до перерыва его разочаровала. Он смотрел на других футболистов и думал: "Почему я не на поле?

Тот сезон для скаузеров завершился очень неудачно. Итоговое шестое место в АПЛ и поражение 1:6 в последнем туре от Суонси (единственный гол, кстати, забил именно Джеррард). На "Энфилде" капитан оставил после себя большое наследие: трофеи, голы, передачи, удачные подкаты. Однако неотъемлемой частью наследия Стивена являются и те 38 секунд, как напоминание о том, что в этом мире нет ничего совершенного. Даже Джеррард в футболке Ливерпуля.