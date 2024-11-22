"В Украине Толик и так работать тренером не будет. Я вообще сомневаюсь, что он когда-то к нам в Украину приедет. Юристы юристами, а у украинского народа память, поверьте, пи**ец какая хорошая. И не суть важно, есть против того Тимощука санкции от УАФ или нет. Х*р он будет работать в украинском футболе", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

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Напомним, уроженец Луцка работает помощником тренера в санкт-петербургском Зените. После полномасштабного вторжения он никак не высказался относительно агрессии России, что стало поводом для введения санкций в отношении его.

В частности УАФ запретила Тимощуку заниматься любой деятельностью, связанной с футболом (административная, спортивная и т.д.) пожизненно. Но спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Тимощука, который требовал снять санкции, наложенные на него УАФ.

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