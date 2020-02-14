Хозяин ЧМ-2022 Катар в марте проведет турнир для сборных – среди участников топ-команды

Бельгия и Хорватия / фото с открытых источников

В последней декаде марта 2020 года в Катаре пройдет международный турнир на приз катарских авиалиний.

В нем примут участие действующий чемпион Европы Португалия, вице-чемпион мира Хорватия, лидер рейтинга ФИФА Бельгия, а также сборная Швейцарии.

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Турнир проде в Дохе и продлится всего три дня. Сначала будут сыграны полуфинальные встречи, а по их итогам победителя определят в финале.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года в пяти городах Катара.

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