Хозяева чемпионатов мира выиграли 5 последних серий пенальти

Страны-хозяева чемпионатов мира торжествовали в 5 последних футбольных лотереях.

Сборная России победила сборную Испании по пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира и вошла в число стран-хозяев, которые также торжествовали в футбольной лотереи.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Россия стала 5 сборной,которая принимает чемпионат мира и побеждает в серии пенальти. До этого подобное достижение удалось Франции (1998), Южной Кореи (2002), Германии (2006) и Бразилии (2004).

Алиев: Болею за Россию, очень рад за нее