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Хозяева чемпионатов мира выиграли 5 последних серий пенальти

21:19 32 Читати українською
Хозяева чемпионатов мира выиграли 5 последних серий пенальти
Сборная России празднует победу над Испанией

Страны-хозяева чемпионатов мира торжествовали в 5 последних футбольных лотереях.

Сборная России победила сборную Испании по пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира и вошла в число стран-хозяев, которые также торжествовали в футбольной лотереи.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Россия стала 5 сборной,которая принимает чемпионат мира и побеждает в серии пенальти. До этого подобное достижение удалось Франции (1998), Южной Кореи (2002), Германии (2006) и Бразилии (2004).

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Испания - Россия
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