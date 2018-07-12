Ховатия – Англия: Жулио Баптишта полностью уверен в победе англичан

Бывший игрок сборной Бразилии Жулио Баптишта уверен, что Англия обыграет Хорватию в 1/2 финала ЧМ-2018.

"Кто будет вторым финалистом ЧМ-2018? Я полностью уверен в победе англичан. Сборная Англии имеет наиболее целостный коллектив, каждый игрок понимает свою роль на поле и четко ее выполняет.

Хорватия – Англия: анонс матча 1/2 финала ЧМ-2018

Тренер Гарет Саутгейт выполнил прекрасную работу с командой. Посмотрите их матчи: ни в одном не было провалов ни в одной части поля. О хорватах то же самое я сказать не могу. К тому же балканская команда потеряла много сил в матче с Россией", – цитирует Баптишту sport-express.ru.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия состоится сегодня, 11 июля. Начало в 21:00.

Напомним, что первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в полуфинале одолела команду Бельгии со счетом 1:0. Финал турнира состоится 15 июля.