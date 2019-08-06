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"Хотите хороший футбол – придите на него", – Рафаилов призвал болельщиков посещать стадион

06:30 13 Читати українською
"Хотите хороший футбол – придите на него", – Рафаилов призвал болельщиков посещать стадион
Сергей Рафаилов / соцсети

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов призвал болельщиков активнее приходить на матчи команды.

"Люди очень мало знают о футболе. Болельщики дают маленький процент наполнения бюджета клуба. Но болельщикам это не нравится. Им бы хотелось, чтоб было по-другому. И мне хочется.

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Последний матч в еврокубках, клуб потратил 400 тысяч гривен, а заработал 290. А хотелось бы, чтобы футболисты играли для болельщиков.

Чтобы можно было прийти и сказать: "Вы сегодня не играли, за что же вам платить?" Чтобы можно было сказать, что болельщики оплачивают вашу зарплату.

Клуб делает все для привлечения болельщиков, президент тратит кучу денег. Вы хотите хороший футбол – так придите на него", – цитирует Рафаилова Tribuna.com.

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Заря Заря Сергей Рафаилов футбольные фанаты
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