Полузащитник Реала Джуд Беллингем поделился эмоциями после победного противостояния с Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Бланкос" прошли команду Пепа Гвардиолы в серии пенальти.

"Чувствую облегчение. Мы отдали все в игре. Я раньше играл против Манчестер Сити, и они истощают тебя. В конце матча я уже не чувствовал ног", – цитирует Беллингема Marca, ссылаясь на его интервью TNT Sports.

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Этот ответ поразил экс-защитника Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанда. "Как ты так красноречиво отвечаешь на эти вопросы? Скажи-ка, сколько тебе лет?", – обратился к Джуду Фердинанд.

"Подобное нужно воспринимать не как давление, а как ответственность. Если ты хочешь играть за Реал, то должен быть готов к критике, быть постоянно под пристальным вниманием", – отметил Беллингем.

Позже Рио в своём Твиттере отметил: "Беллингем - это тот парень, кого вы хотите, чтобы ваша дочь привела домой".

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