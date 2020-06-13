"Хотим увидеть того Робина Гуда": Кополовец ответил на предложение спеть гимн Ингульца в обмен на 100 тысяч

Спортивный директор Миная прокомментировал высказывания представителя Ингульца, который предложил спеть на камеру гимн клуба из Петрово.

Напомним, ранее президент Ингульца Александр Поворознюк в ироничной форме предложил оплатить тестирование на коронавирус клубам Первой лиги, которые в этом нуждаются. Кополовец заявил, что готов дать номер карточки для получения денег, после чего коммерческий директор Ингульца предложил спеть на камеру гимн своего клуба для получения 100 тысяч.

Ингулец остроумно ответил Кополовцу: Перечислим ему 100 тысяч, если на камеру споет наш гимн и сбросит видеозапись

"Хочу объяснить ситуацию, которая у меня сложилась с Ингульцом. Как минимум в четырех из пяти интервью президент Ингульца постоянно упоминает Минай. Постоянно пытается укусить, постоянно пытается передернуть. Я уже все интервью не смотрел, но знаю что-то о трассе Луцк – Чоп.

Постоянно у него какие-то упреки, что мы не так голосуем. Слушайте, во-первых, это наше дело. Нравится вам или нет, но это наша позиция. Я уже вам сказал, вы в курсе. По поводу ПЦР-тестов. Меня интересует позиция других клубов. Неужели им не обидно, когда их коллега, президент, который, на мой взгляд, не должен так себя вести и унижать все остальные клубы в такое тяжелое время, сказать, что готов подать, милостыню бросить. Это очень оскорбительно для всех клубов, на мой взгляд. Не знаю, пока реакции от них я не вижу. Неужели им приятно такие вещи слушать от президента другой команды?

По поводу гимна, который вы предлагаете мне спеть. Друзья, вы в курсе: гимн – ваша тема, ваш конек, у вас неплохо получается, мы все видели, заценили, супер, молодцы. Но давайте не будем уводить тему.

Вы сказали о ПЦР-тестах. Мы хотим увидеть того Робина Гуда. Пускай заплатит Первой, Второй лигам, там тоже есть финансовые проблемы. Не хочу ни с кем ссориться. Вы сказали, что хотите заплатить, причем здесь ваш гимн?

Вы сказали, что заплатите за ПЦР-тесты всем клубам. Вот я вам и говорю: оплатите, пожалуйста, ПЦР-тесты и нашей команде, и еще ряду клубов. Отвечайте за свои слова – вот и все. А говорить о гимне вашем и так дальше – зачем уводить тему? Причем тут гимн? Вот это моя позиция", – цитирует Кополовца Tribuna со ссылкой на Instagram.

К слову, 12 июня Исполком УАФ утвердил решение ПФЛ о доигрывании Первой лиги. Минай после 19-ти туров занимает 3 место, Ингулец – 4.

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