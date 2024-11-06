Вингер Шахтера Кевин прокомментировал победу своей команды над Янг Бойз в матче 4-го тура ЛЧ (2:1).

– Поздравляем вас с первой победой в ЛЧ. Как вы оцениваете игру?

– Спасибо! Я считаю, что сыграли качественную игру – как по содержанию, так и по результату. Надеюсь, в следующих матчах продолжим собирать очки для квалификации в следующий раунд.

– Схема Шахтера при атаке выглядела гибридной и не такой, какой была номинальной на бумаге – без ярко выраженного нападающего. Пушич хотел воплотить то, что не получилось в матче против Аталанты?

– Каждая игра имеет свой рисунок. Мы готовились к этой игре с другим подходом и к этому сопернику в частности. Самое главное – то, что мы добыли три очка. Будем в дальнейшем работать, чтобы улучшить этот результат.

– Как команда настраивалась на победу в раздевалке?

– Мы работаем единым коллективом, и я считаю это одним из главных достижений Мистера. Он действительно умеет настраивать команду как единую семью.