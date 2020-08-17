"Хотим сохранить нынешний состав до конца года": Сергей Палкин – о новом сезоне для Шахтера и оцифрованных предложениях

– Можно ли сказать, что сейчас стратегия клуба по комплектации команды состоит из двух составляющих: поиск, приобретение и развитие талантливых бразильских футболистов, и воспитание своих украинских игроков через систему Шахтера? И насколько будет развиваться второе направление? Какова в будущем будет роль академии Шахтера?

– Да, воспитание наших украинских футболистов и продолжение работы на бразильском рынке – это два серьезных направления, которые мы ведем. На 90-95% наши усилия сконцентрированы на этих направлениях.

Что касается академии Шахтера, то мы достаточно серьезно перестроили структуру ее управления. Сегодня у академии есть цель, чтобы она была самоокупаемой, и чтобы 30% игрового времени всех футболистов первой команды принадлежало именно воспитанникам академии. Ведь если сегодня взять Пятова, Степаненко, Кривцова, то они не воспитании нашей академии. Достичь 30% – это очень и очень сложно. Сегодня у нас этот показатель где-то 17-18%.

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В академии Шахтера сегодня создан совет директоров, который собственно и управляет академией. Туда входит директор по футболу Дарио Срна, директор департамента селекции клуба Жозе Боту, директор по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов и я – генеральный директор клуба. Мы собираемся ежеквартально, и там принимаются ключевые решения по академии. Отслеживается развитие всех наших талантов, как выстраивается тренировочный процесс и в какой футбол играют команды академии. Потому что мы хотим, чтобы это всё соответствовало стилю игры и тренировкам первой команды. За этими моментами мы жестко следим.

В академии Шахтера делается акцент на скорости, технике, скорости принятия решений, реакции на поле. То есть не на росте, физической мощи, а именно на этих аспектах, которые я перечислил. Тренировочный процесс в академии курируется португальскими тренерами, которые полностью ведут все возраста, начиная от ребят возрастов от U-7 до U-21.

– С ребятами, начиная от U-14, уже заключаются какие-то предварительные контракты?

– Есть два вида юридических документов: профессиональные контракты и контракты о спортивной подготовке. Профессиональный контракт – это уже такой более жесткий документ, который, как правило, заключается уже с талантами-талантами. Контракты о спортивной подготовке мы заключаем с ребятами, у которых видим прогресс, но они еще не достигли высокого уровня. Порой даже родители говорят, что давайте сначала заключим контракт о спортивной подготовке, а потом уже посмотрим и перейдем на профессиональную основу.

– Есть ли сейчас в академии Шахтера будущие звезды, о которых будет говорить футбольная Украина, а в перспективе и Европа?

– Есть очень талантливые ребята. Через два года, я надеюсь, вы о них услышите.

– А они будут способны выдержать конкуренцию с футболистами первой команды, особенно если мы говорим об атакующих игроках?

– Если мы говорим о том, что о них многие могут узнать через два года, то они, конечно же, должны играть в первой команде. Чтобы они играли в первой команде, это должны быть ребята очень сильного уровня.

– Но, например, таким футболистам, как Сикан, Мудрик, это пока не очень удается.

– Поймите, это всё процесс, где нужно делать все шаг за шагом. У одних это быстрее получается, у других – немного медленнее. И причина не в том, что кто-то "хуже", а кто-то – "лучше". Могут быть разные причины, почему так происходит.

Важно, что главный тренер в них всех верит, он ими занимается, и уверен, что доведёт их до топ-уровня.

– Вы допускаете, что по завершении сезона кто-то из лидеров Шахтера может покинуть команду?

– Я однозначно уверен, что будут предложения. И, наверняка, будут неплохие предложения. Но мы настроены на то, чтобы сохранить команду до конца этого года.

Сейчас много информации о том, что те клубы заинтересованы, эти клубы заинтересованы. Разговоров очень много. Но я не хочу говорить о конкретике, потому что мы сегодня на серьезной стадии Лиги Европы, футболисты все читают прессу, а я хочу, чтобы они все были сконцентрированы только на игре в Лиге Европы.

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Поэтому интерес есть, и он однозначно будет, когда закончится этот розыгрыш Лиги Европы. Конечно, у нас будут уже, скажем так, и оцифрованные предложения. Но мы все-таки хотим сохранить команду до конца этого календарного года. Потому что сложился очень хороший коллектив, атмосфера, синергия с точки зрения тренерского штаба, футболистов, понимания друг дуга без слов. И мы не хотим это нарушать. Это своего рода баланс, который мы сейчас выдерживаем. И любое телодвижение с командой может причинить ему вред. Вы можете сегодня сделать какой-то трансфер, он может быть, с одной стороны, даже такой безобидный, но это может разбалансировать весь коллектив.

– Есть точно понимание, на какие позиции Шахтер будет искать усиление?

– Мы всегда ищем потенциальное усиление на все позиции. Этим же занимаются скауты. Им не важно, есть проблемная позиция или ее нет. Мы этим занимаемся всегда. Воспользуемся ли мы их услугами, их информацией? Это другой вопрос. Но мы однозначно держим руку на пульсе. Есть достаточно много фамилий, интересных ребят. Здесь вопрос, надо ли нам сегодня это или нет.

– Это только бразильцы или футболисты и из других стран?

– Сегодня мы сузили наш рынок поиска до оптимального размера. Бразильцам легко адаптироваться в коллективе. Тренеры португалоговорящие. Есть определенная структура внутри клуба, которая им позволяет у нас спокойно работать. Бразильцы не видят особой большой разницы между тем, если бы они попали в какой-то клуб Португалии, или приехали к нам.

Более того, мы беседуем со многими агентами, которые представляют бразильских футболистов: они хотят к нам идти. Притом, что у них есть предложения из топ-чемпионатов. Они понимают, что у нас они будут играть, что у нас для них адаптационный период пройдет очень быстро. И они даже готовы где-то терять в деньгах, но идти именно к нам. Потому что они видят тех футболистов, которые раньше играли в Шахтере, и где они сегодня. А прийти сразу, например, в топ-клуб, сесть глубоко в запас и ждать еще лет пять – перспектива так себе. В Шахтере же они видят именно тот клуб, который поднимет их на более высокий уровень, и когда они будут попадать в топ-чемпионат, топ-клубы, они уже будут заходить туда с серьезным именем, и с серьезной трансферной стоимостью.

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