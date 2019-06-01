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"Хотим шестую звезду на футболках", – Джо Гомес поразил уверенностью перед финалом Лиги чемпионов

13:09 70 Читати українською
"Хотим шестую звезду на футболках", – Джо Гомес поразил уверенностью перед финалом Лиги чемпионов
Джо Гомес / Reuters

Защитник Джо Гомес уверен, что Ливерпуль готов к победе в решающем матче.

 

По мнению молодого центрбека, команда совершила большой шаг вперед с момента поражения в Киеве.

"Уверен, что мы подходим к финалу в другом состоянии, если сравнивать с прошлогодним финалом. Конечно, это по-прежнему финал Лиги чемпионов, но ситуация другая. Хотя к этой игре надо подходить все с тем же настроем. Думаю, этот сезон в нашем исполнении говорит сам за себя. Прогресс команды невероятный.

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Тренеры постоянно подчеркивают, что мы уже другая команда, что мы – не те, кем были в прошлом сезоне. Это дает нам уверенность и мы рвемся победить, потому что понимаем, что это значит для клуба. Хотим заработать нашу шестую звезду за победу в турнире", – цитирует Гомеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Ливерпуль 5 раз становился победителем КЕЧ/ЛЧ – в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах.

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