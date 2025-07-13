“Важно осознавать сложность матча. У Челси есть молодой тренер, который любит ставить игру с мячом. У него команда с большой индивидуальностью, но когда им приходится защищаться, они делают это как и мы, и они тоже очень сильны физически.

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Так что в воскресенье будет напряженная игра. Будет тяжело, потому что мы похожи в большинстве аспектов игры. Мы готовы, они готовы. Оба клуба выиграли европейский трофей в этом сезоне, поэтому это будет интересная игра.

Мы идем в последнюю игру сезона с очень хорошим настроением после очень хорошего года. Важно завершить этот исторический сезон наилучшим образом. Это важно для нас и для всего клуба. Мои игроки были великолепными на протяжении всего года.

Этот сезон был невероятным, он войдет в историю ПСЖ. Мы хотим сделать его еще более грандиозным, победив в воскресенье, это было бы великолепно", – цитирует Луиса Энрике официальный сайт парижан.

Матч Челси – ПСЖ состоится 13 июля.

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