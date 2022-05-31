"С настроем все в порядке. Конечно, чувствуется какой-то ажиотаж, возможно волнение. Но волнение не от того, что ты чего-то боишься, а от того, что приближается то, ради чего жил последний год, думал об этом моменте. Надо будет отдать все силы и воспользоваться этим шансом.

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Я чувствую, что в команде ребята уже настраиваются, думают об этой игре. Все хотят просто подарить улыбки, радость, которая была у наших болельщиков после Евро-2020.

Помню, когда мы сидели с ребятами и смотрели, как на каждой площади наши фаны радовались, когда мы получали тысячи сообщений, потому что люди гордились нашей сборной. Говорю это сейчас и у меня мурашки по коже. Хотим повторить эти эмоции. Наверное, именно ради этого мы и начали играть в футбол – ради этих эмоций", – поделился Ярмоленко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, уже завтра, 1 июня, Украина сыграет с Шотландией в полуфинале отбора в ЧМ-2022. Победитель пары 5-го числа сразится с Уэльсом за путевку на Мундиаль.

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