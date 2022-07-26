"Аякс – команда уровня Лиги чемпионов, хороший клуб с большими традициями. Мы посмотрели четыре их игры, и не скажу, что очень готовились именно под соперника, но увидели моменты, по которым понятно, как и за счет чего они хотят играть.

Аякс – Шахтер: где смотреть благотворительный матч "горняков"

Провели с нашими футболистами теорию, объяснили, как строить игру. В первую очередь, хотим показать свой футбол, то, над чем работаем на тренировках, чтобы команда играла так, как мы и запланировали.

Хотим проверить силы в матче с таким соперником, посмотреть на свой уровень – где мы сейчас. Понятно, что мы сейчас немного в разной физической форме: Аякс уже начинает чемпионат, а у нас еще три недели до старта сезона, и этот спарринг ответит на многие наши вопросы. Победа над таким сильным соперником будет лучшим подарком не только нашей команде, но и всей стране", – цитирует Ханаса официальный сайт "горняков".

Напомним, благотворительный поединок между украинской и нидерландской командами состоится уже сегодня, 26 июля, на Йохан Кройф Арене. Начало встречи в 21:00.

Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича – 6 голов, камбэк после провала, кадровые эксперименты