Болельщики во время стартового матча Мундиаля активно протестовали против запрета продажи алкоголя на стадионе.

Матч-открытие чемпионата мира между Катаром и Эквадором запомнился не только рекордами, историческими достижениями и голами, но и поведением фанатов на трибунах.

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Из-за запрета продажи и распития алкоголя в людных местах пиво на Мундиале в Катаре можно употреблять лишь в организованных фан-зонах или гостиницах. Свое отношение к такому решению болельщики латиноамериканской команды продемонстрировали непосредственно во время стартового поединка турнира – три сектора скандировали во время игры "Queremos cerveza, queremos cerveza", что в переводе с испанского означает: "Хотим пива, хотим пива".

Напомним, распитие алкоголя в общественных местах строго запрещено в Катаре, где государственной религией является ислам. Обычно крепкие напитки можно приобрести только в отдельных отелях Дохи.

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